Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.817,38
ALTIN
1.035,03
DOLAR
17,92
STERLİN
21,93
EURO
18,53
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik...
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:26
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mukayese.com ile Kolayca Kobi Kredilerine Başvurun
Mukayese.com ile Kolayca Kobi Kredilerine Başvurun
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
Fahrettin Altun: Yeni medyayı güvenli hale getirmek lüks değil, mecburiyettir
Fahrettin Altun: Yeni medyayı güvenli hale getirmek lüks değil, mecburiyettir
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan liderler Konya'dan ayrıldı
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan liderler Konya'dan ayrıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Villa Kiralama Nedir? Kiralık Villalar Neden Çok Tercih Ediliyor?
Villa Kiralama Nedir? Kiralık Villalar Neden Çok Tercih Ediliyor?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول