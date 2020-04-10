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Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahra hastanesi için çalışmalar başladı. 250 yataklı hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.

10 Nisan 2020 Cuma 11:15
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Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı

KOCAELİ - Derince İbni Sina Mahallesi’nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümüne yapılması planlanan sahra hastanesi için çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce, arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka bir yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının ardından hastane inşaatına başlanacak. Koronavirüs salgınında kullanılacak olan 250 yataklı hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sahra hastanesinin yapımını sosyal medya hesabından “Sağlık Bakanlığı’mızın uhdesinde İbni Sina Mahallesi’nde yer alan eski askeri hastane bölgesine inşa edilecek yaklaşık 250 yataklı sahra hastanesinin inşaatı için saha çalışmalarına başlandı” açıklamasıyla duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliSahra HastanesiYapım çalışmaları
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