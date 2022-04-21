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Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

21 Nisan 2022 Perşembe 11:33
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi’nin ilandaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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