KKTC’nın 39. Kuruluş Yıldönümü

Şanlı Türk tarihine bir bayrak ve bir devlet armağan eden büyük devlet adamı Rauf Denktaş’ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 39. kuruluş yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.
ÖNCE VATAN GAZETESİ
Önce Vatan Gazetesi
Rauf Denktaş’ı KKTC‘nin 39. kuruluş yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
Rauf Denktaş’ı KKTC‘nin 39. kuruluş yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
Şanlı Türk tarihine bir bayrak ve bir devlet armağan eden büyük devlet adamı Rauf Denktaş’ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 39. kuruluş yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.
ÖNCE VATAN GAZETESİ
Önce Vatan Gazetesi