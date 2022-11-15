KKTC’nın 39. Kuruluş Yıldönümü

Şanlı Türk tarihine bir bayrak ve bir devlet armağan eden büyük devlet adamı Rauf Denktaş’ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 39. kuruluş yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

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