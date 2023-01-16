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KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI SEDA ARPACI: EVRENDEKİ BOLLUĞU HAYATINIZA ÇEKİN

Yaşamınızı daha konforlu hale getirmek, daha fazla bolluk içinde olmak ister misiniz? Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde Kişisel Gelişim ve Enerji Eğitimi veren Seda Arpacı, insanların farkında olmadan maddi manevi yokluktan şikayet ettiklerini, bu nedenle kıtlık enerjisini kodladıklarını belirtti.

16 Ocak 2023 Pazartesi 11:44
KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI SEDA ARPACI: EVRENDEKİ BOLLUĞU HAYATINIZA ÇEKİN

HABER: HABİB BABAR

Seda Arpacı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnsanların çoğu manevi ve maddi olarak yokluktan şikayet eder. Sevgi yok, para yok, huzur yok , zaman yok ... Malesef kıtlık bilinciyle yaşadıklarının farkında olmuyorlar. Her “yok” dediğimiz şeyi hayatımızdan uzaklaştırıyoruz. Evrende olan kaynakların sonsuz ve sınırsız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bolluk bilincine geçip hayatımızı neden kolaylaştırmayalım?"

KENDİ GÜCÜNÜZÜN FARKINA VARIN

Dünyada hepimize yetecek güzellik ve bolluğun mevcut olduğunu belirten Arpacı, "Bolluk bilinci, maddi ve manevi olarak her zaman insanın kendini güvende hissetmesidir. Evren tarafından her zaman desteklendiğimizi , güven, sevgi ve paranın her zaman bizimle olduğunu bilmektir. Neye odaklanırsak hayatımızda onları çoğaltırız" dedi. Bolluk ve bereket ile ilgili sıkıntı yaşıyorsak herşeyden önce baba ile olan ilişkilerin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren  Arpacı, "Önce, babanız ile olan ilişkinizi değerlendirin. Baba bolluk alanını temsil eder. Para ile ilgili negatif düşüncelerinizi gözden geçirin. Negatif zihin kodlarınızı dönüştürmeniz fayda sağlar. Alma verme dengenizi koruduğunuzdan emin olun. Alma enerjisine geçmeniz para akışınızı hızlandıracaktır. Güçlü yönlerinize ve sahip olduklarınıza odaklanın. Cüzdanınızda sizi memnun eden miktarda para taşımanız sizi güvende hissettirir. Paranın, mücevherin, arabaların olduğu bir hayal panosu hazırlayın. Çekim yasasını aktifleştirin. Biz neye odaklanırsak hayatımızda onu çoğaltırız. Kendi gücünüzün farkına varın" diye konuştu.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen yılın En İyi Kişisel Gelişimcileri ödül töreninde ödüle layık görülen Seda Arpacı," Dünya bizler için büyük bir lütuf. Kainattaki sonsuz güzelliklere ulaşmak için doğru anahtar sevgi ve pozitif enerji" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Seda Arpacı
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