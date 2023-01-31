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"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.

31 Ocak 2023 Salı 15:37
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi

KARS - 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cinsteki 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

Tatbikat kapsamında Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait zırhlı birlikler, ilk olarak tankların manevra öncesi bakım ve kontrolünü yaptı.

Ardından iki ülkeden birer tank bölüğü ile bir mekanize piyade bölüğünün katılımıyla taarruz görevi icra edildi.

Arazide üstün hareket kabiliyetleri gösterilen tankların, namlu senkronizasyonu ile sisleme gibi diğer sistemleri kontrol edildi.

Tanklar taarruz provası icra ederken manevra mermisi de kullanıldı.

Kara harekatlarının önemli unsurlarından birisi olan zırhlı birliklerin, zorlu arazi koşularında derin vadileri nasıl geçtiği ise yatay kaydırmalı köprücük tankı ile gösterildi.

Tatbikatta ayrıca obüs, tank ve CİRİT füzesi atışları da yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kış Tatbikatı2023TSK
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