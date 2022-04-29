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Kırklareli’nde Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları yarın açılacak

29 Nisan 2022 Cuma 15:38
Kırklareli’nde Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları yarın açılacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kırklareli’nde Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kırklareli'nin, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a ulaşım sağlaması ve Edirne’den İstanbul’a kadar Trakya’yı kateden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile lojistik açıdan önemli konumda bulunduğu belirtildi. Kırklareli’yi Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ’a bağlayan toplam 71,1 kilometre uzunluğundaki Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresinin bölünmüş yol, 39 kilometresinin de tek yol standardında projelendirildiği belirtilerek, 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı kaydedildi.

YILLIK 128,3 MİLYON TL TASARRUF 

Yarın da proje kapsamındaki 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevre yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolunun hizmete açılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans ile açılışa katılmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. Kırklareli ile Tekirdağ illeri arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan projeyle; Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak trafik rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarını bölünmüş yol kalitesiyle, varyant olarak geçen proje sayesinde güzergahtaki can ve mal güvenliği artırılacak. Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıKırklareli
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