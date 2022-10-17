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Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:21
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 20 Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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