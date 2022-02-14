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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:13
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 100 bin nüfusa göre, 29-Ocak 4 Şubat arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Trakya illerinde vaka sayıları yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak - 4 Şubat  haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayılarının yükseldiği görüldü. Kırklareli'de önceki tabloda 1214,42 olan vaka sayısı 1489,20'ye, Tekirdağ'da 1020,10 olan vaka sayısı 1121,58'e, Edirne'de, 537,57 olan vaka sayısı 724,69'a yükseldi.

Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 86,6 aşılama oranıyla 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 84,4, Tekirdağ'da ise yüzde 84,8 oldu.

'TEDBİRLERE UYULMUYOR'

Kırklareli'de yaşayan Gülşah Soyraç, "Son zamanlarda çevremizdeki kimse maske, mesafe kurallarına uymuyor. İnsanlar biraz tedbir alsa güzel olur. Salgında tedbir alınmayınca salgın arttı. İnsanların aldırış etmeden yaşamaları vaka sayılının da artışına neden oldu. Duyduğumuz kadarıyla hastaneler tekrar doldu" dedi.

Salgının artışının tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını belirten Levent Koloğlu da, "Salgın Türkiye genelinde arttı ama bölgemizde daha etkili olduğunu görüyoruz. Havaların güzel olmasıyla vatandaş kendini sokağa atıyor. Bu sokağa çıkanların çoğunluğu son mutasyonu yaşamasına rağmen salgının etkisinin farkına varmamasın etkili olduğunu düşünüyorum. Tedbirlere uyulmuyor. Salgına yakalananlar 'Ben nezleyim' diyerek test de olmuyor ve koronalı olarak geziyor ve salgını yayılmasına neden oluyorlar" diye konuştu.

Meltem Atak ise "Bizim duyarlılığımız azaldı. Bu olaylara alıştık. Maske takmıyoruz. Tüm uyarlılara rağmen kurallara uymuyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliEdirneTekirdağVaka Sayıları
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