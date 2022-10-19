Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.880,80
ALTIN
976,61
DOLAR
18,60
STERLİN
20,95
EURO
18,22
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı...
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezini kiraya veriyor
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü,...
PTT'den arsa satış ihalesi
PTT'den arsa satış ihalesi
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu, polisevi saldırısında şehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:44
Kılıçdaroğlu, polisevi saldırısında şehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti

ADANA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen bir dizi açılış ve temel atma programına katılmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'e hareket etti. Kılıçdaroğlu, Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın teröristin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehit eşi Yeliz Gezer ve aile yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, çocukları Melis ve Ahmet Yağız'ı sevip sohbet etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluPolisevi Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti
'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti
Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza
Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza
Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Tekirdağ'da atık suyunu yeniden kullanan tesislere 17 milyon 636 bin lira destek
Tekirdağ'da atık suyunu yeniden kullanan tesislere 17 milyon 636 bin lira destek
'Trakya, Rus gazının Avrupa'ya gönderileceği en uygun merkez'
'Trakya, Rus gazının Avrupa'ya gönderileceği en uygun merkez'
Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı
Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezini kiraya veriyor
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezini kiraya veriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول