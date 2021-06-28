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Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden 1 liralık manevi tazminat davası

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:29
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Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden 1 liralık manevi tazminat davası

İSTANBUL - Üniversite sınavına giren Ömer Alp Çakar, "Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

"Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, üniversite adayı öğrencilerden tepki geldi. Gençler Bakırköy Adliyesine gelerek suç duyurusu dilekçesini vermeden önce ellerindeki dövizlerle CHP liderine tepki gösterdi. Adliye önünde yapılan basın açıklamasına Çakar'a destek amaçlı AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve bir grup genç yanında bulundu. 


 

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Yapılan basın açıklamasında Ömer Alp Çakar, "Ülkemizin yarınları ve 'Yeni Türkiye'nin teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" dedi.


 

"SINAVA SADECE BİR GECE KALMIŞ ARKADAŞLARIMIZIN ZİHİNLERİ ALLAK BULLAK EDİLDİ"

Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavın ilk oturumuna çıkan bu haberin etkisiyle girdiklerini söyleyen Çakar, "Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir.  Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir" diye konuştu.


 

"BİR TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMAK ÜZERE BURADAYIZ"

Kılıçdaroğlu'nun gençlerin "Özür dile" çağrısını ciddiye almadığını da söyleyen Çakar, " Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya aracılığı ile kendisine duyurmak istemiştik. #ÖzürDileKılıçdaroğlu tag'ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri "Trol" olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. 

İşte sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluKadar1 Liralık Manevi Tazminat
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