Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.