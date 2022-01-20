Kıbrıs’ta şaşırtan kar keyfi…

Girne Rocks Hotel konaklama yapan misafirleri için suni kar manzarası yarattı. Kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşandığı şu günlerde Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışından otelde bulunan misafirlerini ve Kıbrıslıları mahrum bırakmak istemeyen otel yönetimi, hemen önünde bulunan bahçeyi ve binayı yoğun suni kar yağışı etkisine bıraktı.