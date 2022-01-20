Kıbrıs’ta şaşırtan kar keyfi…

Otelin çatısına kurulan özel kar makinaları ile belli aralıklarda kar yağışı yaparak karlı kış günleri konsepti yaratan Girne Rocks hotel, kar görmeye alışık olmayan Kıbrıslıları da şaşırttılar. Otel önündeki kar manzarası önünde fotoğraf çektirenler Kıbrıs’ta pek alışık olmadıkları kar yağışının keyfini çıkarttılar. Otel önünden geçenlerin de şaşkınlıklarını gizleyemedikleri kar konsepti büyük ilgi görüyor. Otel yetkilileri ise her yıl tekrarladıkları suni kar yağışının bilenler tarafından sabırsızlıkla beklendiğini belirtiyorlar. Özellikle çocukların ilgi gösterdikleri kar manzarasından büyüklerde olabildiğince keyif almaya çalıştılar.
Haber: Yaşar Şenyüz
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