"KIBRIS MAVİ VATAN’IN KALBİDİR VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TANINMALIDIR"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Sayın Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı etkinliğe, Dışişleri BakanlığıTemsilcisi Büyükelçi Gökçen Kaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, E.Milletvekili Metin Öney,CHP İlçe BaşkanıÇağlayan, Kıbrıs Türk Derneği Başkan ve Yöneticileri, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli ve Yöneticileri ve Türk Kadın Hareketinin Yönetici ve Üyeleri katıldılar.

Kıbrıs mezalimini yansıtan 98 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli tarafından yapıldı.

Panel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu' nun açılış konuşması ile başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının önemine dikkat çeken başkonsolos, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde KKTC'nin gözlemci üye olmasının Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili gelişmeler yaratacağını söyledi.

Moderatörlüğünü Türk Kadın HareketiGenel Başkanı Pınar Gül'ün yaptığı panelde,Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı E.Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç birer sunum gerçekleştirdi.

Türk Kadın Hareketi Genel Başkanı Pınar Gül, Avrupa'dan başlayarak Türkiye, Kıbrıs, Irak ,İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore üzerinden Doğu Sibirya'ya kadar uzanan kuşak üzerinde emperyalizmin egemenlik kurmak için çatışma ve huzursuzluk yarattığını ; Asya'nın ve özellikle Türkiye'nin dünyanın kaderini belirleyecek önemde olduğunu yaşanılan sorunlara daha geniş bir açıdan bakmanın gerekliliğini belirtti.

Sunumunu yapan Prof.Dr. Ulvi Keser, Kıbrıs'ta istihbarat faaliyetleri ve karanlık ilişkiler ağını izleyicilerin gözleri önüne serdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimlerini içeren video sunumu da oldukça ilgi çekti. Kıbrıs halkının Türkiye ile nasıl bütünleştiği, ancak yabancı istihbarat örgütlerinin huzuru bozmak ve Kıbrıs’ı Türkiye'den koparmak için gösterdikleri gayret,belgeler ile aktarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş evreleri ve bugünkü durum üzerine sunum yapan E. Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç özellikle Mavi Vatan’ın önemi üzerinde durdu.Kıbrıs'ta acilen bir deniz ve hava üssü kurulmasının ve münhasır ekonomik bölge ilanının bir an önce yapılmasını çok önemli bulduğunu açıkladı. Türkiye'de üniversitelerin ilgili bölümlerinde Kıbrıs Enstitülerinin olmasının bu alanda akademik çalışmaların artmasının da gençlerin doğru bilgiye ulaşmaları açısından faydalı olacağını ifade etti.