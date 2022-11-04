Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Vanlı gaziler, 48 yıl sonra savaştıkları topraklarda

VAN - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 75 Vanlı gazi, 48 yıl sonra Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret etti. Gaziler, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve meclisi ziyaret etti.



Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak, başarılı olmasında önemli görevler üstlenen 75 gazi, 48 yıl sonra tekrar aynı anıları yaşamak ve savaştıkları toprakları görmek için KKTC'ye gitti. Gaziler ilk olarak sırt sırta mücadele ettikleri harekatta şehit düşen cephe arkadaşlarının bulunduğu şehitliği ziyaret etti. Gaziler daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ederek bir araya geldi.



Gaziler, Tatar'a el yapımı Van kilimi hediye ettikten sora meclisi ziyaret etti. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından karşılanan gaziler, meclisi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzun yıllar sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, "48 yıl aradan sonra tekrar Kıbrıs’ı görmek beni ve arkadaşlarımı mutlu etti. Bu isteğimizi geri çevirmeyen ve destekleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ozan Balcı’ya teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.