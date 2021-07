KGK Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

HABER: FERHAT YILDIRIM

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya’da gerçekleştirilen “Küresel Medya Buluşması” Lonicera Otel balo salonundaki gala yemeği ve ödül töreni ile sona erdi. DİM TV'nin de canlı yayınladığı galada bu yıl ilk kez Küresel Başarı Ödülleri de verildi.

YURT içi ve yurt dışından gelen 100'den fazla gazetecinin katıldığı organizasyonun finalinde, Lonicera Otel'se yapılan ve KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili Benan Kepsutlu'nun sunduğu muhteşem geceye Irak KBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Mindivanlı ve Alanya üst protokolü ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan da katıldı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da hazır bulundu.

İLK ÖDÜL TÜRKMEN BAKAN MARUF SELİM’E

Küresel Başarı Ödülleri kapsamında verilen Cesaret Ödülü’nü MHP Milletvekilli Abdurrahman Başkan’ın elinden alan Irak KBY Bölge Bakanı Aydın Maruf Selim, törende yaptığı konuşmada, konseyin düzenlediği Alanya buluşmasında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi ve başta KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"MAZLUMLARIN SESİ OLDUNUZ"

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Selim, "Türkiye, Orta Doğu'da barışa destek vermiştir. Her zaman bu bölgede hiçbir ayrım yapmadan tüm dini gruplara büyük destek vermiştir. Siyasi, kültürel, ekonomik, insani her desteği sağladı. Biz her zaman Iraklı Türkmenler olarak Türkiye ile Irak arasında olan ilişkilere destek veriyoruz. İlişkilerin hep iyi olmasını istiyoruz" diye konuştu. Türkmenlerin önemli bir unsur olduğunu, ilişkileri daha fazla güçlendirmek için mücadele ettiklerini anlatan Selim, yaşanılan coğrafyada barışın, birlikte yaşamanın çok önemli olduğunu kaydetti. Medyanın önemine de değinen Türkmen Bakan Selim, "Anadolu Ajansı başta Türkmenler olmak üzere tüm mazlum insanların sesi olmuştur. Oradaki mazlumların sesini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya aktarmıştır. O yüzden şükranlarımızı bildirmek istiyorum" dedi.

"DÜNYAYA HİTAP EDEN BİR AJANSA DÖNÜŞTÜK"

Küresel Başarı Ödülleri kapsamında verilen Medya Ödülü’nü Bakan Aydın Maruf Selim’in elinden alan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de konseye ödül için teşekkür etti. AA'nın Türkiye'nin milli mücadelesinin bir başlangıcı olarak, Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM ve Cumhuriyetten de önce "Milli ve yerli bir medyamız olmalı, haberler doğru verilmeli, dezenformasyon yapılmamalı, milli mücadele yapılırken en önemli şey doğru bilgidir" diyerek 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti. AA'nın 101 yaşında olduğunu söyleyen Karagöz, "Dünyanın 29 ülkesinde büyük temsilciliklerimiz var. Hemen hemen her ülkede muhabirlerimiz, gazetecilerimiz var. Sadece Türkiye'nin haberlerini değil, dünyanın haberlerini yine dünya medyasına servis ediyoruz. En son ABD'de Miami'de bir bina çöktü. Bütün dünya medyası AA muhabirinin fotoğraf makinesinden çekmiş olduğu o fotoğrafları servis ettiler, o fotoğrafları kullandılar. Çünkü sadece Türkiye'ye hitap eden bir ajans yok artık, dünyaya hitap eden bir ajansa dönüştük. Bu bizim ülkemizin milli menfaatlerini ifade etmemizi engellemiyor, sadece Türkiye ile sınırlı değiliz. Önümüzdeki dönemde dünyada daha fazla ses getiren bir Anadolu Ajansı olacak" diye konuştu.

ENGELSİZ ASLANLARA ÖDÜL

Küresel Başarı Ödülleri kapsamında verilen Spor Ödülü ise Ampute Futbol Milli Takımı’na verildi. Bu dalda 15 yılını dolduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, ödülü AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün elinden aldı. Gürsoy, daha sonra yaptığı konuşmada ödülü engelli sporcular adına aldığını belirterek, “KGK bu konuda öncü oldu. Engelli sporcularımızı motive edecek bir ödül oldu. Duyarlılık için KGK Genel Başkanı Dim ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.

VEFA ÖDÜLÜ

Koronavirüs salgınından dolayı geçen mart ayında hayatını kaybeden KGK kurucularından, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve KGK Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya anısına Küresel Başarı Ödülleri kapsamında verilen Vefa Ödülü (oğlu) Talha Altınkaya’ya KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından takdim edildi. İzletilen video ve yapılan duygusal konuşmalar sırasında salonda bir anda matem havası esti.

ŞÜKRAN PLAKETLERİ

Konseye ve organizasyona destekleri anısına Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'a, konseyin Arnavutluk temsilcisi Anisa Bahiti'ye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e ve Alanyalı turizmciler Uğur Sipahioğlu ve Hasan Uysal'a "şükran" plaketleri takdim edildi.

"KONSEY TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU"

Törende bir konuşma yapan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da, her gazetecinin toplumda kanaat önderi olduğunu belirterek, KGK’nin işlevinin sadece gazeteciler için değil ülkemizin milli çıkarları için de önemli olduğunu ifade etti.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de konseyin Türkiye'de ve dünyada çok farklı meslek grupları ile basını buluşturduğunu söyledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise yazılı ve görsel basının temsilcilerinin her zaman önemli olduğunu kaydetti.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de iki günlük yorucu bir maratondan çıktıklarını vurgulayarak, “Türkiye'nin gurur duyacağı bir meslek örgütü olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün sadece KGK için değil Alanya için de önemli bir gündür. Bu kadar çok ve önemli yerli ve yabancı gazeteciyi ilk kez Alanya’da buluşturduk. Umarım Alanyamız için önemli bir tanıtım fırsatı olur. Ayrıca, konsey olarak kamu diplomasisine destek vermeye gayret ediyoruz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteğini her daim hissediyoruz. Bakanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Genel Başkan Dim, “Bu büyük organizasyonun Alanya’da olmasını sağlayan destekçilerimiz; Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Lonicera Hotels, Alaiye Hotels, Muz Dünyası ve Bizim Transfer’in kıymetli başkan ve yöneticilerine, KGK yönetim kurulumuz başta olmak üzere, KGK Ailesi’ne ve tüm emekçilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.