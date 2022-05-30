Kevser Aydın Yangel: Sosyal medya boşanmaları tetikliyor 

HABER: Almina Besra BABAR

Sosyal medya bağımlılığının her yaşta insanı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten sosyolog Kevser Aydın Yangel, maddi sorunların yanı sıra sosyal medyanın da boşanmaları tetiklediğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre boşanma oranları son yirmi yılda yüzde 47 arttı. Boşanmaların artmasnda sosyal medyanın da etkisi büyük. Çiftler bir süre sonra ilişkilerini sosyal medya üzerinde paylaşılan diğer ilişkiler ile kıyaslama yoluna gidiyor. Sosyal medyadaki sanal yaşama kendilerini kaptırıp farklı arayışlara girerek ilişkilerini bitirebiliyor. Eğer ki sosyal medyada üç saatten fazla zaman geçiriyorsanız tehlike çanları sizin içinde çalıyor.”



KUSURSUZ GÜZELLİK YOK BOL PHOTOSHOP VAR



Sosyal medyanın kullanılmasıyla birlikte güzellik algısının da değiştiğini belirten Kevser Aydın Yangel, “Sosyal medyada dayatılan kusursuz güzellik algısı, kişinin kendisini beğenmemesine neden oluyor. İnsanlar muhteşem ve kusursuz görünmek için ellerinde fotoğrafla doktorların kapısını çalmaya başladı. Son yıllarda estetik operasyon sayısı neredeyse iki katına çıktı. Sosyal medya malesef Dismorfofobi ya da nam-ı diğer, kusursuz güzellik hastalığını tetikliyor. Bu da ileri ki yıllarda ciddi psikolojik sorunları doğuruyor” diye konuştu.