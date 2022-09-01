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Kenan Akansel'den şehitlere mükemmel bir kitap!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İş insanı ve yazar Kenan Akansel "EdirneKapı Şehitliği Cennet Yolcuları" kitabının tanıtımını yapıp sevenleriyle de yakında buluşturacak.

01 Eylül 2022 Perşembe 10:47
Kenan Akansel'den şehitlere mükemmel bir kitap!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Hayatında sürekli yenilik yapmak isteyen hayatına değer katmaya çalışan Kenan Akansel,Kurduğu hayalleri’de bir bir gerçekleştiriyor. Türkiye’nin önde gelen Eğitim firmalarından birini kuran Akansel,Şehit babasına ait Anma gününü gerçekleştirip ,babası  ve annesinin  Paris de dilediği hayali anma gününde gerçekleştirdi ve şimdi yine hayalini kurduğu Kitap çıkarma hayalini’de gerçekleştirmek üzere  ilk adımını attı  ve bu hayal sayesinde birçok ailenin evine özlem  birçok ailenin evine oğullarının anısı gireceği şeklinde konuştu ve Akansel bu kitap sayesinde hayalini gerçekleştirerek  okuyucularına ; hayatta devam ederken yolunuza çıkan zorluklara göğüs gerip tüm olumsuzluklara rağmen yolun sonundaki Işığı Görebilme şansını kendinize yaratın ve emin olun o zaman her şey  çok güzel olacak ve Hayat Bayram Olacak" diyerek tavsiyelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kenan AkanselEdirneKapı Şehitliği Cennet Yolcuları
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