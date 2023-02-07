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Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı

Kazakistan’ın Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında yer alacak ekibini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

07 Şubat 2023 Salı 15:06
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı

ASTANA - Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 41 kişilik arama kurtarma ekibi ile ekipmanlar ve özel araçları taşıyan uçak, Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağı pistte Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Türk yetkililer karşıladı.

Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla Türkiye’deki deprem bölgelerinde görev yapmak için Almatı şehrinden havalanan uçakta uluslararası düzeyde arama kurtarma uzmanları, sağlık çalışanları ve 3 özel eğitimli köpek bulunuyor. Aynı zamanda otomotiv araçların yanı sıra hidrolik ve pnömatik aletler, hidrolik krikolar, parçalayıcılar, aydınlatma cihazları, çadır ve uydu terminalleri gibi arama kurtarma ekipmanları yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanArama Kurtarma EkibiTürkiye
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