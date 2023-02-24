KAZAKİSTAN SEÇİMLERİNİN HEDEFLERİ

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / ASTANA

Kazakistan, erken parlamento seçimleri ve Anayasa değişiklikleri ile medeni siyasi geleneklerin oluşum sürecini başlatıyor.

Kazakistan'daki bu seçimlerin ayırt edici özelliği, çok sayıda bağımsız aday olmasıdır. Bu, toplumun demokratikleşmesinin açık bir kanıtıdır.

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclisleri ve maslikhatlara milletvekili seçimlerinin hedefleri:

1. Seçim döngüsünü (önce referandum, ardından cumhurbaşkanlığı ve ardından parlamento seçimleri) tamamlayan Kazakistan, olgun ve istikrarlı bir devlet oluşturma aşamasına geçiyor.

2022 Ocak olaylarından bu yana geçen 13 ayda, Kazakistan'ın siyasi sistemi üç seçim kampanyasından geçti: referandum, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Parlamento üst meclisinin yenilenmesi. Dördüncü kampanya - Parlamentonun alt meclisi için erken seçimler, daha gelişmiş bir siyasi sistem ve görüş çoğulculuğu ile Kazakistan için temelde yeni bir tarihsel bağlamın oluşturulmasında son aşama olmalıdır. Kazakistan'ın siyasete yeni yüzler ve taze fikirler çekmek, kilit devlet kurumlarının yapısını çeşitlendirmek, daha kapsayıcı ve temsili hale getirmek için her düzeyde erken seçime ihtiyacı var.

2. Reformların başlamasından sonra her düzeydeki erken seçimler, Kazakistan makamlarının ülke halkına karşı siyasi dürüstlüğünün kanıtıdır.

Yeni yasal normlar, yeni Anayasa bağlamında, Kazakistan makamları vatandaşlara karşı dürüstlük ve açıklık göstermekte, onlara programdan önce seçimler yoluyla ülkede meydana gelen değişikliklerle ilgili görüş ve tutumlarını bir kez daha ifade etme fırsatı vermektedir. Ülke ve kilit devlet kurumlarındaki yetkililerin bileşimi, çalışmalarının kalitesi ve alınan kararların etkinliği.

Siyasi manzara değişti ve insanların görüşleri de değişmiş olabilir. Bu nedenle, mevcut parlamentonun görev süresinin bitmesini beklemeden daha erken konuşma fırsatı veriliyor.

3. Kazakistan'ın parti alanını niteliksel olarak değiştirmek ve onu daha rekabetçi hale getirmek yalnızca yeni parlamento seçimlerinin yapılması yoluyla mümkündür.

Yaklaşan seçimler, Kazakistan'ın toplumun farklı kesimlerinin çıkarlarını temsil eden güçlü ve istikrarlı bir demokrasinin gelişimi için gerekli olan daha rekabetçi birçokpartili sistem oluşturmasına izin vermelidir. Seçim manzarasının değiştirilmesi ve siyasi partilerin sayısının artırılması, daha temsili ve çeşitliliğe sahip bir parlamentoya yol açacaktır. Bu da Kazakistan'da yönetişim ve kamu politikası kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.

4. Kazakistan, erken parlamento seçimleri ve Anayasa değişiklikleri ile medeni siyasi geleneklerin oluşum sürecini başlatıyor.

Yaklaşan seçimlerin, parlamentonun alt meclisinin yeni yüzler ve fikirlerle dolmasını sağlaması kuvvetle muhtemeldir.

Tüm siyasi seçkinlerin bileşimini seçimler yoluyla güncelleyerek, onu daha çeşitli hale getirdi ve ortamın kendisini oldukça rekabetçi hale getirdi. tüm demokratik rejimlerin ayrılmaz bir özelliği olan herhangi bir geçiş ve kalıtım.

5. Kazakistan'daki bu seçimlerin ayırt edici özelliği, çok sayıda bağımsız aday olmasıdır. Bu, toplumun demokratikleşmesinin açık bir kanıtıdır.

Erken seçimler, daha bağımsız isimlerin Kazakistan'ın siyasi yaşamına girmesini sağlamalıdır. Seçim sisteminde, 2004 yılından bu yana ilk kez çoğunluğun olduğu ilçelere göre seçim uygulamasına geri dönüldü. Aday listelerinde daha önce siyasetle hiçbir ilgisi olmayan birçok tanınmış kişi ve aktivist var. Bunlar arasında mevcut hükümetin bazı girişimlerini açıkça eleştirenler de var ki bu da siyasi görüşleri ne olursa olsun farklı kişilerin aday gösterilmesinin önünde bir engel olmadığını gösteriyor.