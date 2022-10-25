Kazakistan Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da kutlandı

VATAN HABER MERKEZİ/ İSTANBIL

Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle Valide Sultan Gemisinde düzenlenen etkinlik, Kazakistan Milli Marşı ile başlayıp, gençlerin hazırladığı konser programı ve zeka oyunlarıyla devam etti. Davetliler neşeli bir ortamda hep birlikte şarkılar söylediler.

Açılış konuşmasında Başkonsolos Alim Bayel, Cumhuriyet Bayramının öneminden bahsetti ve Başkonsolosluğun yıl içindeki faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Kazak-Türk stratejik işbirliğinin büyük mesafe katettiğini söyleyen Alim Bayel, Türkiye’deki Kazakları sözkonusu işbirliğine katkıda bulunmaya davet etti. Bayel sadece bu yıl içinde Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev’in Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’a devlet ziyaretlerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Kutlama etkinliğinin doruk noktası, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ve İstanbul’un simgesi haline gelen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün, gemide bulunan kalabalığın geri sayımıyla Cumhuriyet Bayramı onuruna Kazakistan bayrağının renkleriyle aydınlatılması oldu. Geminin dış cepheleri de gök bayraklarla donatıldı.

Etkinliğin sonunda geçtiğimiz yıl İstanbul üniversitelerinde okuyan öğrencileri bir araya getirmek amacıyla kurulan “Birlik” Kazak Gençlik Örgütü üyeleri ile Başkonsolosluğun çalışmalarına katkı sağlayan Kazak vatandaşlarına teşekkür belgeleri, oyunların kazananlarına ise özel ödüller takdim edildi.

Türkiye'de çeşitli alanlarda çalışmakta olan ve Kazak topluluğuna katkılarda bulunan vatandaşlar ile öğrenci gençler ise görüşlerini paylaşarak, şükranlarını ifade ettiler.