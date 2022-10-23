Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanı ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesi, Erciyes mahallesinde bulunan turizm tesis alanı (otel) arsasını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satacak.



İhale 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.



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