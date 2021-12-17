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Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

17 Aralık 2021 Cuma 12:02
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Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

KAYSERİ - Kayseri'de 5 yıl önce PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı anmada, daha önce 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan yüzlerce kişi, şehitlerin isimleri okunurken 'burada' diyerek bağırdı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 günü çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı'nda PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi. Saldırının yıl dönümünde patlamanın meydana geldiği otobüs durağında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan gazi Mustafa Uçar, hainlerin amaçlarına ulaşamadığını belirterek "17 Aralık 2016 tarihinde bulunduğumuz noktada gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu 15 silah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın büyük acısı içerisindeyiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, "Bilindiği üzere bundan 5 yıl önce Kayseri'mizde hain saldırı oldu. Bu hain saldırıda 15 fidanımızı şehadete uğurladık. Yine 54 gazimiz yaralanarak, bu vatana katkıda bulundular. 15 şehidimize Allah’tan rahmet, burada bulan ailelerimize sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı anıt önünde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile şehit aileleri anıta karanfil ve gül bıraktı. Vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren anıt önüne gelip, ziyarette bulundu.

Törene geçmiş yıllarda vatani görevlerini 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda yapan yüzlerce kişi de katıldı. Eski komandolar şehitlerin isimleri okunurken hep birlikte 'burada' diyerek bağırdı.

DHA

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Terör Saldırısında şehit Olan 15 Asker AnıldıKayseri
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