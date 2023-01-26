Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüğü, Sur ilçesi Yiğitbaşı mahallesinde bulunan 11.880 metrekare arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak.



2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede muhammen bedel 43 milyon 801 bin Türk Lirasıdır. İhale 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 912 takvim günüdür.



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