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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

20 Aralık 2022 Salı 13:23
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 12 Vakıf taşınmazını, Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesine göre, 30 Aralık 2022 Cuma günü Hizmet Binasında düzenlenecek ihalede açık teklif usulüyle kiraya verecek.

Taşınmazlar kira sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecek. İhalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TÜİK' ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.

İhaleye katılmak isteyenler istenilen evrakları en geç 30.12.2022 Cuma günü saat 09:45'e kadar Yatırım ve Emlak Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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