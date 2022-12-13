Kastamonu Üniversitesi ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Önce Vatan Haber Merkezi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev başkanlığındaki heyet, 12 Aralık 2022 tarihinde Rektörümüz Ahmet Hamdi Topal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz da yer hazır bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Türki Cumhuriyetlerinden Üniversitemize gelen öğrencilerin durumu görüşüldü.

Ziyarette, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Türk Dünyasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Erasmus+, Mevlana gibi çeşitli programlar ile Türki Cumhuriyetlerindeki üniversiteler ile iş birliği yapılarak ilişkileri güçlü tuttuklarını vurguladı. Ayrıca Rektörümüz, TÜRKSOY ile Türk kültürlerini korumak ve Dünyaya tanıtmak amacıyla bilim ve kültür alanında daha fazla ortak çalışmalar yapmak istediğini bu nedenle iki kurum arasında imzalanan protokol ile çeşitli alanlardaki iş birliğinin bir adım öteye taşıyacağını ifade etti.

Ziyarette, TÜRKSOY ile Üniversitemiz arasında ortak faaliyetler yapılması, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları arasında yardımlaşmanın sağlanması amacıyla İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokolle, kültür, sanat konuları ve akademik alanlarda Türk kültür ve mirasının korunması, geleceğe aktarılması ve Dünyaya duyurulması gibi alanlarda ortak bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

TÜRKSOY heyeti de gelecekte yapılacak projelere destek vermekten gurur duyacağını söyleyerek, ilgileri ve misafirperverliklerinden ötürü Rektörümüze teşekkür etti.

Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.