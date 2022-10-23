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Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar

23 Ekim 2022 Pazar 11:57
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kocaeli ili Kartepe Belediye Başkanlığı, Derbent mahallesinde bulunan turizm tesis alanı ile konut alanını, Arslanbey mahallesinde bulunan ticaret alanını ve Sarımeşe mahallesinde bulunan konut alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklifle satışa çıkardı.

İhale 3 Kasım 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasının 2. katındaki Encümen toplantı salonunda yapılacak. Taşınmaza ait ihale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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