Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101408
ALTIN
222.693
DOLAR
5.2991
STERLİN
6.7963
EURO
5.9761
Altay'da Kappel fırtınası
Altay'da Kappel fırtınası
Panasonic yeni ürünlerini tanıttı
Panasonic yeni ürünlerini tanıttı
Adana'da operasyon
Son Dakika
Adana'da operasyon
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji:...
VAR sistemine güveniyoruz
VAR sistemine güveniyoruz

Kartal'da çöken bina ile ilgili flaş gelişme!

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kartal'da çöken bina ile ilgili flaş gelişme!

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:21
0 Okunma
Kartal'da çöken bina ile ilgili flaş gelişme!

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında binanın projesini yapan Suzan Ç., inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur M. ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu K., Proje ve İnşaat Mühendisi Osman M. gözaltına alındılar.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından sorgulanmaları bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartalçöken Bina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günü
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için karar günü
56 terörist etkisiz hale getirildi
56 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit düşerken hayat kurtardılar
Şehit düşerken hayat kurtardılar
Helikopter enkazı çalışmalarında son durum
Helikopter enkazı çalışmalarında son durum
Şehit Pilotun baba ocağında yas
Şehit Pilotun baba ocağında yas
Rusya Savunma Bakanı Ankara’da
Rusya Savunma Bakanı Ankara’da
Atatürk için dokunan halı, Bahçeli'ye armağan edildi
Atatürk için dokunan halı, Bahçeli'ye armağan edildi
Feyzioğu: Güvenli bölgeyle sığınmacıları memleketlerine yolcu edebileceğiz
Feyzioğu: Güvenli bölgeyle sığınmacıları memleketlerine yolcu edebileceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ