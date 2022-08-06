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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı

ALEVİ Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğradı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:55
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı

İSTANBUL, (DHA)- Sarıtaş'ı ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan ise, "Biz bunun arkasında bir oyun, provokasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.,

Kartal Cemevi Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Cemevi'ndeki Muharrem Ayı programından döndüğü sırada, evinin önünde motosikletli kasklı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş'ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı öğrenildi.  

YERLİKAYA: MUHARREM AYI'NDA KARDEŞLİĞİMİZE KASTEDENLER CEZASIZ KALMAYACAK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmişolsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı'nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

DOĞAN: ALEVİ TOPLUMU OLARAK TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ 

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan ise, "Dün gece Muharrem Ayı'nın 7. günü Alevi Vakıflar Federasyonu'nun 2. Başkanı aynı zamanda Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş kimliği belirsiz kişiler tarafından evine giderken saldırıya uğradı. Kasklı ve plakası olmayan motorlu kişiler tarafından yapıldı. Herhangi bir tehdit almadığını söyledi. Bu konuyla ilgili Kartal Cemevi'ne böyle bir saldırıda olmamıştı. Ankara'daki saldırıların devamı olarak düşünüyoruz. Orda da alevi camiasından cemevi ve kurumlara saldırılar yapılmıştı. Dünde Selami başkana yapılan saldırıdan sonra bu olay İstanbul'a taşındı. Bu süreç ciddi bir süreç. Alevi toplumu olarak güvercin tedirginliği yaşamaktayız. Her gün medyada cemevlerine yapılan saldırıların haber yapılmasıyla bu tür şeylere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu döneme hazırlıklı olarak gerek mobese kameraları taktırmak, kendimize koruma talepleriyle bu tür saldırılara karşı tedbir almamız gerekiyor" dedi. 

DOĞAN: BU OLAYIN BİR OYUN VE PROVOKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ 

Emniyetin soruşturmasının devam ettiğini belirten Doğan, "Şüpheliler yakalanmadı. Bununla ilgili emniyetin çalışmaları sürüyor. Kısa sürede yakalanacaklarını tahmin ediyoruz. Biz bunun arkasında bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Bizler hiçbir karşılık vermeden milletimizin birlik ve beraberliği devletimize destek olduk. Bu konuda alevi toplumunu itidale davet ediyoruz. Başkanımızın durumu iyi herhangi bir hayati tehlikesi yok. Gözüne aldığı darbelerden dolayı yüzünde yaralar oluştu. Kısa sürede aramıza katılacak. Kartal Cemevi'nde muharrem lokmaları verildikten sonra evine giderken, kendisi izlenerek mobese kameralarının olmadığı yerde aracına adres sorma bahanesiyle arabasından çıkılmasına bile müsaade edilmeden saldırılmış" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaşa SaldırıKartal CemeviSelami Sarıtaşönce Vatan
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