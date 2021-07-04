KARDEŞ KÜLTÜRLERİN İŞBİRLİĞİ

VHA/BAKÜ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı arasındaki işbirliğini güçlendirmek için, gelecekte daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi için, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nı ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva ile görüştü.

Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi veren Günay Efendiyeva, teşkilatın Türk Dünyası'nın maddi ve kültürel mirasının tanıtılması ve korunması amacıyla birçok etkinlik, konferans ve sergi düzenlediğini söyledi.

EFENDİYEVA: “İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ”

Efendiyeva, Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amacı ile Türk Konseyinin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen ve 2015 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren, merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan`ın ve üye olduğu Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın kurucu üye ülkelerinden Türkiye ile teşkilat arasındaki güçlü işbirliğinin altını çizerek, bu ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Vakıf Başkanı Efendiyeva, bu yılın Mart ayında, Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi Gayrıresmi Zirvesi çerçevesinde, video konferans formatında, Türkistan Bildirgesine esasen, üye devletlerin ilgili kurumlarının Türk işbirliği kuruluşları ile birlikte Türk Dünyası’nın edebiyat, sanat, bilim ve kültürünün gelişimine büyük katkı sağlayan, bilim ve kültür insanları ile devlet adamlarının anılarak, onların eserlerinin bugüne ve geleceğe aktarılıp, yaşatılmaları adına etkinliklerin yapılmasına değindi.

Konuşmasında Karabağ Zaferine değinen Vakıf Başkanı Efendiyeva, bu Zaferin tüm Türk Dünyası’na gurur yaşatdığını belirtti. Türk dili konuşan uluslararası teşkilat Başkanı olarak Azerbaycan ve Türkiye arasındaki asırlardır devam eden kardeşlik ilişkilerine çok değer verdiğini kaydeden Günay Efendiyeva, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Şuşa deklarasyonunun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

DEMİRCAN: “BAKANLIK OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.”

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kardeş ülke Azerbaycan ve Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfını ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, teşkilat ile Türkiye arasındaki işbirliğine övgüde bulundu. Vakıf ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki işbirliğini güçlendirmek için gelecekte daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ahmed Misbah Demircan, Vakfın, Türkçe konuşan halkların zengin maddi ve kültürel mirasını araştırmak, onları uluslararası alanda tanıtmak için övgüye değer çalışmalar yaptığını ve Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi.



Günay Efendiyeva, Vakıf tarafından farklı ülkelerde yayınlanan Türkçe konuşan ülkelerin zengin kültürünü ve geleneklerini yansıtan kitaplar ile bir adet Karabağ Halısını Kültür ve Turizm BakanYardımcısı Ahmed Misbah Demircan'a hediye etti.

