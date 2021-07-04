Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

KARDEŞ KÜLTÜRLERİN İŞBİRLİĞİ

“Kardeş devletler arasındaki güçbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyoruz”

04 Temmuz 2021 Pazar 16:39
35 Okunma
KARDEŞ KÜLTÜRLERİN İŞBİRLİĞİ

VHA/BAKÜ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan“Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı arasındaki işbirliğini güçlendirmek için, gelecekte daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi için, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nı ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva ile görüştü.  

Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi veren Günay Efendiyeva, teşkilatın Türk Dünyası'nın maddi ve kültürel mirasının tanıtılması ve korunması amacıyla birçok etkinlik, konferans ve sergi düzenlediğini söyledi.

EFENDİYEVA: “İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ” 

Efendiyeva, Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amacı ile Türk Konseyinin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen ve 2015 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren,  merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan  Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan`ın ve üye olduğu Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın kurucu üye ülkelerinden Türkiye ile teşkilat arasındaki güçlü işbirliğinin altını çizerek, bu ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı. 

Vakıf Başkanı Efendiyeva, bu yılın Mart ayında, Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi Gayrıresmi Zirvesi çerçevesinde, video konferans formatında, Türkistan Bildirgesine esasen,  üye devletlerin ilgili kurumlarının Türk işbirliği kuruluşları ile birlikte Türk Dünyası’nın edebiyat, sanat, bilim ve kültürünün gelişimine büyük katkı sağlayan, bilim ve kültür insanları ile devlet adamlarının anılarak, onların eserlerinin bugüne ve geleceğe aktarılıp, yaşatılmaları adına etkinliklerin yapılmasına değindi. 

Konuşmasında Karabağ Zaferine değinen Vakıf Başkanı Efendiyeva, bu Zaferin tüm Türk Dünyası’na gurur yaşatdığını belirtti. Türk dili konuşan uluslararası teşkilat Başkanı olarak Azerbaycan ve Türkiye arasındaki asırlardır devam eden kardeşlik ilişkilerine çok değer verdiğini kaydeden Günay Efendiyeva, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Şuşa deklarasyonunun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

DEMİRCAN: “BAKANLIK OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.”  

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet  Misbah Demircan, Kardeş ülke Azerbaycan ve Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfını ziyaret etmekten  büyük mutluluk duyduğunu belirterek, teşkilat ile Türkiye arasındaki işbirliğine övgüde bulundu. Vakıf ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki işbirliğini güçlendirmek için gelecekte daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. 

Ahmed Misbah Demircan, Vakfın, Türkçe konuşan halkların zengin maddi ve kültürel mirasını araştırmak, onları uluslararası alanda tanıtmak için övgüye değer çalışmalar yaptığını ve Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

 
Günay Efendiyeva, Vakıf tarafından farklı ülkelerde yayınlanan Türkçe konuşan ülkelerin zengin kültürünü ve geleneklerini yansıtan kitaplar ile bir adet Karabağ Halısını Kültür ve Turizm BakanYardımcısı Ahmed  Misbah Demircan'a hediye etti.
 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.07.2021 16:46
Anahtar Kelimeler:
BaküTürkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı
Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı
Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu
Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
Tosuncuk'un avukatı: Henüz ifade vermedi
Tosuncuk'un avukatı: Henüz ifade vermedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma