Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 102 Sözleşmeli Personel alınacak.



Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Tekniker ve Büro Personeli pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.



Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr internet siteleri üzerinden ulaşabilecek.



Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.