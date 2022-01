Karaköy'de balık boyu denetimi

İSTANBUL - Çinekopun son zamanlarda yasal limit olan 18 santimetre altında satıldığı şikayetleri artmaya başladı. Bu nedenle İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaköy'de bulunan balık tezgahları tek tek denetlendi. Balık boyları ölçülerek satılan balıkların kanuna uygun olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerinde, 2 kasa istavritin 13 santimetre olması gerekirken 10 -11 santimetre olduğu tespit edildi. Satıcıya 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.



Çinekopun 18 santimetre altında satıldığı şikayetleri artmaya başladı. Bu nedenle denizlerde sürdürülebilir balıkçılığın devam ettirilebilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık satışı yapan tezgahlara sıkı denetimler yapılıyor. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekibi Karaköy'de bulunan balık çarşısında denetim yaptı. Denetimlerde satılan balıkların teker teker boyları ölçüldü. İki satıcıya 13 santimetre küçük istavrit sattığı için balıklarına el konuldu ve 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.





“İKİ KASA İSTAVRİTE EL KOYDUK"



İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bizler denizde, balık halinde ve satış noktalarında denetimler yapıyoruz. Şu an satış noktalarında satış ve boy yasaklarını denetliyoruz. Bugün iki kasa istavrit balığına el koyduk. Çünkü istavritler 13 santimetre olması gerekirken 10-11 santimetre civarındaydı. Biz bu el koyduğumuz balıklar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Yeni çıkan kanunla beraber 2021 yılında 13 bin 361 denetimde 351 yere idari para cezası uygulandık. Yine yaklaşık olarak 150 ton balık ürününe el koyduk. Şu an bu iki kasa istavrit sahibi kişilere 7 bin 500 lira da ceza kesildi" dedi.





“BALIK HALİNE UĞRAMADAN SATIŞ NOKTASINA GELEN BALIKLAR OLUYOR"



Karaca, sözlerine şu şekilde devam etti:



“Balıklar birçok noktada denetimlerden geçiyor ancak bazı balıklar olta balıkçılar tarafından satış noktalarına getiriliyor. Yani balık haline uğramadan satış noktasına gelen balıklar oluyor. Bir de balıkların yüzde 15'ni arazı dediğimiz kısım oluşturuyor. Balıkçılar balıkların küçüklerini ayrı satabiliyor. Biz elimizden geldiğince denetimimizi yapıyoruz. Ancak bizler her teknenin ya da balıkçının başında duramayız. Balıkçılar, küçük balıkları sürdürülebilir balıkçılık için avlamaması gerekiyor. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk gördüğü zaman ALO 174 hattını arayabilir. Bizler gerekli denetimleri yapıyoruz."



Balıkların boylarının kaç santimetre olması gerektiğini aktaran Karaca, “Hamsi 9 santimetre, sardalya, tekir 11 santimetre, istavrit, mezgit, barbun, mavi yengeç, 13 santimetre, lüfer 18 santimetre, uskumru, çupra 20 santimetre, palamut, levrek, ıstakoz 25 santimetre, aynı zamanda son zamanlarda şikâyetler üzerine birçok lüfer balığına el koyduk" diye konuştu.





“BALIKLARI ÖLÇME ŞANSINIZ DA YOK, ÇÜNKÜ BİZE KASALARLA GELİYOR"



'Yetkililer bu balıkların tutulmasına izin vermesin' diyen balıkçı Derviş Damar, “Şu an el konulan balıkların bizimle bir ilgisi yok. Bizim bu balıkları ölçme şansınız da yok. Çünkü bize kasalarlar geliyor. Aralarında ufak balıkta oluyor. Zaten çok ufak olanları ekipler halde denetliyor. Şu an el konulan istavriti olta balıkçıları getirdiö dedi. Balıkçı Savaş Düzenli ise “Biz boy sınırlandırmasına uymayan balıkçılara karşıyız. Biz her zaman satışa uygun boyutta balık getiriyoruz. Esnaf küçük boy balık satarsa da biz de uyarıyoruz. Halde denetleniyor ancak küçük balıklar nasıl çıkıyor biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.