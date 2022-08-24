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Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:52
Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz

AKSARAY - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “TUSAŞ tesislerindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde yapımı devam eden ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’da, 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefledik. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 7’ncisi düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması’ndaki uydu fırlatma finali, Aksaray Tuz Gölü’ndeki Hisar Atış Alanı’nda düzenlendi. Finale Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu, burada uydu fırlatma butonuna bastı. Teknolojik anlamda üretilen milli ürünlerle dünya çapında küresel üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Altyapısını hazırladığımız büyük hedeflerimiz var. Yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefledik. AK Parti iktidarıyla birlikte 2022’den bugüne unutulmaya yüz tutmuş, Anadolu'nun değerleri daha da güçlenmiş, millilik kavramı da bu güçlenmeden nasibini almıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz köprülerden uzaya gönderdiğimiz haberleşme uydularımıza, sorumluluk sahamızdaki her alanda yerli ve milli üretim ve kabiliyetlerimizi artırıyoruz. Dünyanın örnek alarak seyrettiği projeleri bir bir bütünleyip milletimize kazandırıyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığını perçinlediğimiz ve sizler için yeni iş imkanları oluşturduğumuz teknoloji ihraç eden ülke olma yolunda da hızla bütün emeklilerimizle birlikte yükseliyoruz. Bu nedenle uluslararası başarılarıyla ülkemizin gururu olan güzide kuruluşumuz TÜRKSAT'ın gerçekleştirmiş olduğu bu model uydu yarışması da çok önemli bir yeri doldurmaktadır” diye konuştu.  

‘UZAY SİSTEMİNDEN GÖREVE BAŞLAMAYA KADAR FIRSAT SUNUYORUZ’

Yarışma süreçlerinde yer alan birçok yarışmacının kurdukları firmalarla uzay ve havacılık sektöründe yer aldıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “TÜRKSAT model uydu yarışmasının süreçleri uydu uzay projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlandı. Tasarımdan üretime, görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uydu uzay projesinin tüm üyelerini içermektedir yaptığımız işler. Yarışmacılara bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen sürecinde deneyimlemesi fırsatı sağlıyoruz. Yarışma süreçlerinde yer alan birçok yarışmacı kurdukları firmalarla uzay ve havacılık sektöründe irade beyan etmişlerdir” dedi. 

‘ÖRNEK ALINAN ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK’

20 yılda Türkiye’de devrim gerçekleştiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Biz kendi ürettiğimiz yüksek teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefledik. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'de adeta bir devrim gerçekleştirdik. Bugün dünyada sadece 10 ülkenin gerçekleştirebileceği kendi yerli ve gözlem ve haberleşme uydularımızı üretiyoruz. Yerli arabamızı, milli elektrikli tren setlerini üretiyoruz. Kendi savaş gemilerini bir bir denize indiriyoruz. Atak helikopterlerini havalandırıyor, Altay tanklarını yapıyor, İHA'lar ile düşmanları gözlüyor. Gerektiğinde düşmanları etkisiz hale getiriyoruz. Bu örnekleri artırabiliriz ama kısaca tüm dünyaya her şeyi başarabileceğimizi ispatladık. Üreten, örnek alınan, faaliyetleri takip edilen bir ülkeye dönüştük" diye konuştu. 

'TÜRKİYE UZAYDA KENDİ UYDUSUYLA TEMSİL EDİLECEK'

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ülkeler arasına gireceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir seviyeye çıkardık. 1 yılda 2 haberleşme uydusunu devreye alan ender ülkeler arasına yerleştik. TUSAŞ tesislerindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde yapımı devam eden ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’da 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefledik. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sonucunda Türkiye uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi Türksat 6A ile olacaktır. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTusaş
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