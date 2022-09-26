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Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:07
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır.

Detayı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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