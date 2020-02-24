Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.
DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.
DHA