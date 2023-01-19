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Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı

19 Ocak 2023 Perşembe 14:19
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kapadokya Alan Başkanlığı, "Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin" 16 ve 17. maddeleri ile "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun" 21 ve 22. maddeleri kapsamında yapılacak danışmanlık, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ön yeterlik değerlendirme başvurusu ilanı yayınladı.

Ön yeterlilik için son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 tarihidir. Başvuru yapacak adaylar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve alt mevzuatının iş deneyim belgeleriyle ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenen yapım işlerinde son 15 yıldaki, mal ve hizmet alımlarında ise son 5 yıldaki işlerine ait en az bir adet iş deneyim belgesi sunmak zorundadır, Birden fazla iş deneyim belgesi sunarak birden fazla iş grubunda yer almak üzere başvuruda bulunulabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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