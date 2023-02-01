Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.871,44
ALTIN
1.165,86
DOLAR
18,82
STERLİN
23,20
EURO
20,49
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren teklif kapsamında vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.

01 Şubat 2023 Çarşamba 14:31
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin etki analizine göre, alacaklı idareler açısından düzenlemeden Hazine ve Maliye Bakanlığı (vergi daireleri), Ticaret Bakanlığı (gümrük müdürlükleri), Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları olan vatandaşlar yararlanabilecek.

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları içeren düzenleme ile;

- Vergi idarelerinde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, beyannamelere konu alacaklar, motorlu taşıtlar vergisi, 31 Aralık 2022'den önce verilen bütün idari para cezaları, adli para cezaları, öğrenim kredileri,

- Gümrük müdürlüklerinde gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları

- Sosyal Güvenlik Kurumunda sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları,

- İl özel idarelerinde asli ve fer'i amme alacakları,

- Belediyelerde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, asli ve fer'i amme alacakları, idari para cezaları, ​​​su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar yapılandırabilecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gibi şartlar aranacak.

Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.

Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Teklifle, 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda borcu terkin edilecek 7 milyon 691 bin 666 kişi düşüldüğünde borçlu sayısı, 6 milyon 464 bin 675 kişi oluyor. Düzenlemeyle vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilmiş olacak.

- Sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları da yapılandırılacak

Düzenleme ile sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek, ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgilisine teslim edilmemiş olan sürücü belgeleri, ilgilinin müracaatı üzerine iade edilecek, daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında bu durum dikkate alınmayacak.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek, bu düzenleme kapsamında değerlendirilmeyecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifin bu ay içinde yasalaşması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2023 14:45
Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuBorçların Yapılandırılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı gün geçtikçe azalır noktaya geldi
İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı gün geçtikçe azalır noktaya geldi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
DUYGULARIMIZA YAKAMOZ BASAN ADAM!
DUYGULARIMIZA YAKAMOZ BASAN ADAM!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi