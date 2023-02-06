KAMUOYU AÇIKLAMASI

1- Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Malatya, Osmaniye ve Kilis illerindeki süreli yayınlarımızın ilan ve reklam yayımından doğan alacakları erken ödeme planına dahil edilmiştir.

2- Anılan illerimizde bulunan süreli yayınlarımıza yönelik kesinleşen mahsup ve müeyyide kararlarının uygulamasına 3 ay süreyle ara verilmiştir.

3- Bölgedeki basın mensuplarımıza verilen kredilerin geri ödemeleri 3 ay süreyle ötelenmiştir.

4- Depremden etkilenen;

Adana Şube Müdürlüğü görevlerinin Bursa,

Gaziantep Şube Müdürlüğü görevlerinin Konya,

Hatay Şube Müdürlüğü görevlerinin İzmir,

Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlerinin Samsun,

Malatya Şube Müdürlüğü görevlerinin Ankara,

Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlerinin Antalya Şube Müdürlüğü tarafından süresiz olarak yürütülmesi uygun görülmüştür.

5- Depremin bölgedeki etkisi netleşince veya yaşanabilecek muhtemel gelişmeler karşısında, Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne doğrudan inisiyatif ve tedbir alması yönünde yetki verilmiştir.

Kurumumuz, bundan önce yaşanan tüm felaketlerde olduğu gibi bugün de basınımızın ve sektör çalışanlarımızın yanında olmaya, her türlü imkan ve kolaylığı sağlamaya devam edecektir.

Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın İlan Kurumu