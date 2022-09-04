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Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

04 Eylül 2022 Pazar 00:44
Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurum tarafından 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 5 (beş) pozisyon unvanı için toplam 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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