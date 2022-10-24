Kamera ile Kanal Pimaş Görüntüleme

Gider tıkanıklığı konusunda profesyonel çözüm seçeneklerini tercih eden şirket su tesisat çözüm seçeneği sunuyor. Kaçak tamiri, pimaş açma, sızıntı tespiti ve wc tıkanıklık açma ve su sızıntı tespiti gibi birçok konu bu kategoride değerlendiriliyor. Şirket bu kategoride gerçekleştirdiği profesyonel çözüm seçenekleriyle tıkanıklık sorunu profesyonel bir şekilde çözüyor.

Sık sık meydana gelen klozet tıkanıklığı açma da bu kategoride değerlendirilen hizmetlerden biridir. Klozete atılan çöpler nedeniyle ciddi anlamda gider tıkanıklığı meydana geliyor. Özellikle erimeyen plastik ve benzeri çöpler, klozetin kullanımını imkansız hale getirerek koku meydana getiriyor. Evlerde ve diğer iş yerlerinde ciddi anlamda sorun oluşabilmektedir.

Hizmet kalitesini her zaman için güncel bir şekilde sunmaya devam eden firma 7/24 hizmet sunuyor. Firma tıkanıklık gidermede özel makinelerle çözüm üretirken, kalorifer tıkanıklığı, pimaş açma gibi konularda özel termal cihazlarla çözüm üretiyor.

Pimaş Nedir?

Genel anlamda pis su gider borularına pimaş denilmektedir. Pimaş pis su gider sisteminde kullanılan ve sıcak ve soğuk suya karşı dayanıklı özelliklere sahip özel bir üründür. Logar veya pis su gideri olarak da bilinen bu tesisatta meydana gelen tıkanıklık, tıkalı pimaş açma yöntemleriyle kolaylıkla açılıyor. Sert plastikten yapılan bu ürün özel contalara sahiptir ve bu contalar sıvı izolasyonunda kullanılmaktadır. Sert ve dayanıklı olması nedeniyle uzun yıllar gider sisteminin sağlıklı kullanımında etkili rol oynamaktadır.

Tuvaletlerde, lavabolarda, mutfaklarda ve banyolarda su kullanımı sonucu oluşan pis suyun dışarı aktarımını sağlayan pimaş plastik özelliklere sahiptir. Evdeki gider sistemi şehir gider sistemine doğrudan bağlantılıdır. Pimaş açma hizmetleri şehir şebekesine kadar gerçekleştirilebilir.

Pimaş Açma Nasıl Yapılır?

Gider açma işlemlerinde kullanılan özel makineler kameralı pimaş açma işlemlerinde profesyonel çözüm seçeneğidir. Bu makineler firma yetkilileri tarafından profesyonel yöntemlerle kullanılır. Öncelikle gider tıkanıklığının meydana geldiği yerde güvenlik kordonu oluşturulur.

İkinci aşamada makinenin kolları tesisatın sistemi içerisinde gezer ve tıkanıklığı anında tespit eder. Giderin nokta atışı ile tespit edilebilmesinde kameralı özel cihazlar kolaylık sağlıyor. Bu yöntem sayesinde fayanslar gereksiz yere kırılmaz ve gereksiz masraf meydana gelmez.

Kameralı özelliklere sahip özel makineler tıkanıklığı, nerede olursa olsun anında tespit edebilmektedir. Tespit işlemi sonrası özel mekanizması tıkanıklığı kolaylıkla ortadan kaldırmaktadır. Lavaboya atıla çöpler, poşetler ve benzeri şeyler gideri kısa sürede kolay bir şekilde tıkamaktadır. Tıkanmaya neden olan madde ne olursa olsun kolaylıkla makine ile açılabilir.

Pimaş Görüntüleme Hizmeti Nasıl Verilir?

Tıkanıklık ve benzeri sorunların kolay bir şekilde çözülebilmesi için görüntülü kırmadan pimaş açma makinelerine ihtiyaç duyulur. Bu makinelerin uzayan kollarında kamera sistemi bulunmaktadır. Bu kameralı sistem bütün tesisatı kolaylıkla gezebilmektedir ve tesisatın neresinde olursa olsun tıkanıklığı kamera vasıtasıyla yukarıdaki ekrana yansıtmaktadır. Ekranda tıkanan kısım net bir şekilde görülür ve kolaylıkla makine yardımıyla açılabilir.

Ekrana yansıyan görüntü değerlendirilerek makinenin özel aparatları sayesinde tıkanan yer kolaylıkla açılabilmektedir. Profesyonel yöntemlerin öne çıktığı bu yöntem bütün pimaş tesisatlarında güvenle kullanılır. Makine pimaşa zarar vermez ve açma işlemi esnasında her hangi bir kırılma meydana getirmez. Ayrıca tesisatın geneli için de her hangi bir tehdit oluşturmaz.

Kameralı Pimaş Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Bu kategoride görüntüleme işlemi özel cihazlarla yapılıyor. Öncelikle tıkanıklığın meydana geldiği tesisatı inceleyen firma elemanları tesisata makinenin kollarını gönderiyor. Makinenin ucundaki kamera tıkanıklığı kısa sürede kolay bir şekilde tespit edebiliyor.

Görüntüleme işlemi makinenin uzayan kollarının ucunda yer alan kamera sayesinde gerçekleşiyor. Makine bütün gider sistemleri için güvenli bir şekilde kullanılabilir. Klozet, ala turka tuvalet, banyo gideri, mutfak gideri ve lavabo gideri gibi birçok yerde güvenle kullanılır.

Tıkanıklık kolay bir şekilde görüntüleniyor ve bu gider tıkanıklığı sorunsuz bir şekilde giderilebiliyor. Makineli gerçekleşen bu hizmet sorunsuz bir şekilde tıkanıklığın giderilmesinde etkili oluyor. Özel görüntülü olması ve kolay gider açma özelliğine sahip olması bu makinelere olan ilgiyi artırıyor. Tesisat sektöründe bu makinelerle işler kısa sürede sonuçlanıyor.

Kameralı İle Pimaş Görüntüleme Fiyatları

Tıkanan giderin kolay bir şekilde açılabilmesi özel makinelerle gerçekleşiyor. Fiyatlandırma işlemi tıkanıklığın özelliğine ve tesisatın özelliğine göre belirleniyor. Ayrıca işçilik ve servis ücretleri de listeye dahil ediliyor.

Fiyat güncellemesi hizmet kategorisinde meydana gelen fiyat artışından etkileniyor. Hizmette işçiliğin artması durumunda ek ücret değerlendirmesi yapılıyor. Fiyatlar her yıl düzenli bir şekilde güncelleniyor ve bu güncelleme kategorisinde hizmet programı değerlendiriliyor.

Pimaş Açma Ne Demektir?

Pimaş açma, kısaca pis su gider tıkanıklığının açılması anlamına geliyor. Gider tıkanıklığı özel makinelerle sorunsuz gideriliyor. Gider açma yani temiz suyun oluşturduğu kirli suyun şehir şebekesine ulaşmasında etkili olan tesisatta meydana gelen tıkanıklığın açılmasında etkili bir hizmettir.

Gider Tıkanıklığı veya Kalorifer Tıkanıklığı Açma Hizmeti Nasıl Gerçekleşiyor?

Bu hizmette özel makineler sorunsuz bir şekilde gider açma çözümleri sunuyor. Termal kameralar veya özel kameralı açma makineleri kolaylıkla gideri açabiliyor. Termal kameralar ise duvar üzerinde hareket ettiriliyor ve bu kamera kolaylıkla su kaçağını buluyor.

Su kaçağı veya tıkanıklık giderme olarak isimlendirilen bu hizmet bütün gider tesisat sistemlerinde kullanılabiliyor. Ev, iş yeri, fabrika ve benzeri birçok kategoride gider sisteminin açılmasında bu makineler kullanılıyor.

Sonuç

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