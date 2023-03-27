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Kahramanmaraşlı depremzede esnaf "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda dükkanlarını açtı

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için Kocaeli Valiliğince oluşturulan prefabrik çarşı faaliyete geçti.

27 Mart 2023 Pazartesi 13:59
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Kahramanmaraşlı depremzede esnaf "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda dükkanlarını açtı
Kahramanmaraş

Depremde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan küçük esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Kocaeli Valiliğince kente kazandırılan "AFAD Kocaeli Çarşısı"nda hareketlilik başladı.

Prefabrik 50 dükkanın yer aldığı ticaret alanında kasaptan bakkala, lokantadan terziye, berberden elektronik eşya tamircisine kadar çeşitli alanlarda hizmet veren esnaf iş yerlerini açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen AFAD Kocaeli Çarşısı'nda esnaf tam donanımlı şekilde hizmet veriyor.

"Ticari hayatın başladığını görüyoruz"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremzedelere geçici konaklama alanları yapılırken esnafa da yeni iş yerleri hazırlama mecburiyetinin oluştuğunu belirtti.

Valilik olarak kentte çarşı yapımını üstlendiklerini ifade eden Yavuz, "Ticari hayatın tekrar ayağa kalkması, şehrin ayağa kalkması anlamına geliyor. Esnafı ayağa kaldırmadan şehri ayağa kaldırmak mümkün değil. Şu anda çarşımıza esnafımızın büyük ölçüde yerleştiğini, artık ticari hayatın başladığını da hep beraber görüyoruz. Çarşıda her biri 32 metrekare olan 50 iş yeri var. Güzel bir proje ortaya koyduk. İş yerleri yıkılan, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olanlar arasında kura ile belirleme yapıldı." dedi.

Çarşıyı günde birkaç kez ziyaret ettiğini anlatan Yavuz, iş yerlerindeki hareketliliği gözlemlemeye çalıştığını ifade etti.

Yavuz, önümüzdeki günlerde çarşının daha da hareketleneceğini dile getirerek, "Bunun dışında Valiliğimiz öncülüğünde 3 belediyemiz tarafından Pazarcık'ta 30 konteyner iş yeri yapıyoruz. Hep beraber inşallah bu şehri ayağa kaldıracağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Toparlanmaya başladık"

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki dükkanı depremde ağır hasar alan 57 yaşındaki Erdal Dikici, yaşadıkları felaketin ardından yeniden çalışabilecekleri bir alan buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Dikici, şöyle konuştu:

"Kocaeli Valiliğimiz burayı çarşı olarak yaptı, anahtarlarımızı teslim etti. Buraya taşınma sürecinde bizimle çok ilgilendiler. Bir şekilde çalışmamız, toparlanmamız lazım. Hepimizin ailesi var, ihtiyaçlarımız var. Çalışmazsak olmayacak. Bu büyük felaketin ardından toparlanmaya başladık. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz."

Terzi Mehmet Doğan, iş yerinin depremde ağır hasar gördüğünü belirtti.

Mesleğini 50 yıldır sürdürdüğünü anlatan Doğan, "Kocaeli Valimizden Allah razı olsun. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok ilgilendi, iş yerlerimizi yaptı. Bu iş yerlerini verince mutlu olduk. Şimdi elimizde kalan bazı işler vardı onları yapıyoruz. Müşterilerimiz de gelmeye başladı. İşimizi yapınca mutlu oluyoruz. Müşteriyi de memnun ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakkal Veli Karaçalı da Azerbaycan Bulvarı'ndaki iş yerinin depremde yıkıldığını, devletin yardımıyla yaralarını sarmaya başladıklarını söyledi.

Karaçalı, "Yeniden iş başı yaptık. Devletimiz bizlere böyle bir imkan sundu. Kocaeli Valimiz ilk günden bugüne çalışmaları koordine etti. Tamamlanınca bizlere bu imkanı sundu." şeklinde konuştu.

AA

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Kahramanmaraşlı Depremzede EsnafAFAD Kocaeli Çarşısı
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