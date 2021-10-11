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Kağıt fabrikasındaki yangın 6 saatte söndürüldü

11 Ekim 2021 Pazartesi 12:33
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Kağıt fabrikasındaki yangın 6 saatte söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam saatlerinde kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikada maddi zararın 10 ile 15 milyon TL arasında olduğu bildirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Fabrikayı kaplayan alevler kentin birçok noktasından görüldü. 12 araç ve 47 itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı fabrikada 5 hangar küle döndü. Yangın 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Kağıt fabrikasında başlayan yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikanın içinde bulunan malzemeler küle döndü. Yetkililerden alınan bilgiye göre fabrikadaki maddi zararın 10 ile 15 milyon TL arasında olduğu bildirildi. Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 11.10.2021 13:00
Anahtar Kelimeler:
Kağıt FabrikasıYangın
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