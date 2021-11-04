"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Türkiye olarak Kafkasların, 'zenginliği paylaşma, mutluluğu çoğaltma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te 'Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile davetliler de yer aldı. Burada konuşan Şentop, bugüne kadar Azerbaycan Büyükelçiliği ile birlikte burada birçok sergi açtıklarını, bugünkü serginin diğerlerinden çok farklı olduğunu söyledi. Şentop, "Bugün bir galibiyeti, büyük bir zaferi kutlamak, bir sevinç gününü anmak için buradayız. Bugün burada duygusal yükü çok yüksek fotoğraflar var. Fotoğraf, başlangıcından bugüne kadar kelimelere dökülemeyen anları somutlaştırması bakımından çok önemlidir. Ben fotoğrafları, anlatım ve ifade gücü çok yoğun kelimelerle anlatılan cümleler olarak görüyorum. Yaşanmış bir olayı sabitlemek aslında akıp giden zamana meydan okumaktır" dedi.



'MUTLULUĞU ÇOĞALTMA BÖLGESİNE DÖNÜŞMESİNİ ARZ EDİYORUZ'



Şentop, Ermenistan'ın yapıcı bir yaklaşım sergilemesi için fırsatlar doğduğunu belirterek, "Kafkasların ortak huzur ve refahını temin etmek için önce 9 Kasım'da ateşkes anlaşmasının hükümlerine riayet edilerek kalıcı bir barış anlaşması imzalanması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak Kafkasların, 'zenginliği paylaşma, mutluluğu çoğaltma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz. Ayrıca şu anda Ermenistan'ın kontrolünde olan 46 kilometrelik Zengezur koridoru açılarak ülkeler ve kıtalar arası ticaretin kolaylaştırması, Ermenistan'ın da bu konuda kendi geleceğini de hesaba katarak cesur ve yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz" diye konuştu.



Şentop, daha sonra serginin açılışını yaparak fotoğrafları inceledi.