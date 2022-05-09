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Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:15
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kafkas Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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