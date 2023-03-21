Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.965,19
ALTIN
1.197,47
DOLAR
19,03
STERLİN
23,32
EURO
20,55
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi,...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 127 Öğretim Üyesi Alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 127...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak

21 Mart 2023 Salı 14:55
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi Fakülte kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi, cemaatini çadırlarda ağırlayacak
Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi, cemaatini çadırlarda ağırlayacak
İletişim Başkanı Altun: Teyit edilmemiş bilginin afet ve kriz ortamını zehirleyen bir etkisi olduğunu akılda tutmalıyız
İletişim Başkanı Altun: Teyit edilmemiş bilginin afet ve kriz ortamını zehirleyen bir etkisi olduğunu akılda tutmalıyız
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Onur Sar‘dan gençler için dev proje
Onur Sar‘dan gençler için dev proje
Türkiye' de ilk defa açılan Azerbaycan Şehitlik Anıtı
Türkiye' de ilk defa açılan Azerbaycan Şehitlik Anıtı
Dubai'den Türkiye'ye Yardım
Dubai'den Türkiye'ye Yardım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi