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Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı

Kadınların nafaka hakkının sınırlandırılması yönündeki girişimlere karşı kadın örgütlerinin oluşturduğu Nafaka Hakkı Kadın Platformu geçtiğimiz gün “Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın” diyen bir imza kampanyasına çağrıda bulundu.

Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı

Kadınların nafaka hakkının sınırlandırılması yönündeki girişimlere karşı kadın örgütlerinin oluşturduğu Nafaka Hakkı Kadın Platformu geçtiğimiz gün “Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın” diyen bir imza kampanyasına çağrıda bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 13:16
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Kadınların İmzası Bir Günde 4.000'i Aştı

İSTANBUL-  Meclis’e geleceği öngörülen yasa tasarısı geçerse kadınlar ekonomik olarak daha da güçsüzleşecek. 12.06.2019 tarihinde platform tarafından yayınlanan imza metni, kamuoyunda tanınan, farklı mesleklerde çalışan 100 kadının imzasıyla kamuoyuna duyurulmuş ve platform tüm kadınları bu metne destek vermeye çağırmıştı.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu’nun tüm kadınları imzacı olmaya çağırdığı kampanya ile nafaka hakkına yönelik saldırılara ve kadın haklarını zayıflatma girişimlerine karşı tepkiler çığ gibi büyüdü ve imza sayısı 24 saat içinde 4.000’i aşarak imzacı sayısı 40 katına yükseldi.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu tarafından yapılan çağrıda kadınların nafaka hakkıyla birlikte, boşanma, miras, mal rejimi ve ev içi şiddetten korunma gibi bir dizi hakkının da tehlike altında olduğunun bir kez daha altı çizildi.

Hedefimiz 10.000 imzaya ulaşmak

Nafaka Hakkı Kadın Platformu yaptığı açıklamada “Bizler, yıllar süren mücadelelerle kazandığımız haklarımızın sonuna kadar arkasındayız. Kadınlar olarak haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir gün gibi kısa bir sürede 4000 imzayı aştık, hedefimiz 10.000 imzaya ulaşmak. Tüm kadınları bu metni imzalamaya ve haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Platform olarak https://nafakahakkinadokunma.com/ adresindeki form üzerinden, tüm kadınların imzalarını bekliyoruz.” dedi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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