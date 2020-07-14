Kadın Platformu Kadıköy Meydan’da...

ZAMBAK KARABAY / İSTANBUL

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismar Affına Karşı Kadın Platformu, “cinsel istismara af” tasarısı ve AKP'nin “kaldırılması” tartışmalarıyla gündeme getirdiği İstanbul Sözleşmesi'nine ilişkin yaptığı açıklamada, bu girişimlerden derhal vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı. 11 Temmuz Kadıköy Meydan’da Platform, "Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun! Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin!" dedi.

279 kadın örgütünün imzacısı olduğu TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformu, çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen TCK 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izlediklerini belirtti. Nisan ayında infaz paketi görüşmeleri sırasında tasarının tekrar gündeme geldiğini hatırlatan platform, "13 yaşındaki kız çocuklarına istismardan yargılanan ve hatta mahkumiyet kararı kesinleşip cezaevine konmuş kişilerin resmi nikah yapıldığı takdirde serbest kalmaları, bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde cezanın tamamen ortadan kalkması, cinsel istismar gibi ciddi bir suçun cezasız bırakılması hedefleniyordu" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyada 3-4 yaş farkı olan akran kavramı ile oynanarak 15 yaş farkın bile ‘akran’ sayılabileceği iddia ediliyordu" ifadelerini kullanan TCK 103 Çocuk Cinsel İstismar Affına Karşı Kadın Platformu açıklamalarına devam etti...

İktidara seslenen Eşitlik İzleme Kadın Grubu üyesi Hülya Gülbahar, hem İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılardan hem de çocukların kendilerini istismara maruz bırakan erkeklerle evlendirilmesi planlanan taslaktan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Çocuk cinsel istismar faillerine affın Meclis’in yeni döneminde getirileceğinin kulislerde döndüğünü belirten Gülbahar, şunları söyledi:

“Kesinlikle ve kesinlikle Meclis açık olduğu sürece, Meclis kapanana kadar nöbetçiyiz. Kadınlar adeta gece nöbetçileri gibi gözümüz Meclis ekranlarında. 15 Temmuz’a kadar tetikte olmayı, gözümüzü Meclis’ten ayırmayacağız. 15 Temmuz’a kadar bize uyku yok, çalışmaya devam edeceğiz.” dedi ve sunumunu sonlandırdı...