Kadın çalışanlarıyla dikkat çeken “ROA” doğrudan satışın yeni yıldızı oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

28 yıllık tecrübesiyle 2. Kuşak temsilcilerin RoaBitkisel’i doğaya saygılı ürünleri ile doğrudan satış sektörünün yeni yıldızı oldu.Türkiye’nin en büyük endüstriyel deterjan üreticilerinden olan ROA Bitkisel Ürünler A.Ş. 28 yıllık tecrübesi ve yeni vizyonuyla aromaterapiden, dermo kozmetiğe, bebek ürünlerinden, kişisel bakıma kadar birçok ürün yelpazesiyle binlerce kadınla birlikte yoluna network pazarlamasıyla büyüyerek devam ediyor. En güçlü yönü olan organik içerikli temizlik ve ev bakım ürünleri ile sektörde tercih edilen marka olmayı sürdürüyor.

Yılların üretim ve AR-GE tecrübesini, oluşturdukları Network ağında da hizmete sunan ROA Bitkisel Ürünler, kurdukları bu ağı genelde kadınların ağırlıkta olduğu Network Pazarlamasında, yüzlerce erkek ekip lideriyle Network pazarlamasına yeni bir nefes getirdi. ROA Bitkisel Ürünlerin diğer şirketlerden en önemli farklılığı, yerli üretimi, doğaya saygılı içeriği, bitkisel gıda takviyeleri ilesağlıklı yaşamı hedeflemeleri.

Türkiye’nin En Çok Kazandıran Doğrudan Satış Şirketi

Türkiye’nin en çok kazandıran network şirketlerinden biri olan ROA Bitkisel Ürünler, oluşturdukları hibrit sistemleriyle, ulaşılabilir şirket politikalarıyla ve ekip liderleriyle kurdukları dostluk ilişkileri ile bir aile gibi hareket ediyorlar.

Kurdukları hibrit sistemde büyümek ve kariyer almak çok kolay. Her ürünün bir hikayesi var ve fiyat fayda politikaları ROA üretici olduğu için her keseye uygun.

Doğrudan Satışın Duayen İsmi Fatih Duman’da ROA’da

ROA network pazarlamasında da diğer sektörlerde yaptığı gibi işin duayen isimleriyle yola devam ediyor. Türkiye’nin en önemli network uzmanlarından Fatih Duman’ı ekiplerine katmışlar.

Duayen isim Fatih Duman gazetemize şu açıklamayı yaptı. “ROA gibi tecrübeli ve kaliteli bir şirketle yollarımızı birleştirdik. ROA’da hem kurumsal satış hem bireysel satışta iş ortaklarımızın ürün konusunda ciddi bir pazar payları var. Çok yönlü konsantre ürünlerimizle gereksiz alışverişin önüne geçmiş oluyor, böylelikle Türkiye ekonomisine de ciddi katkı sağlıyoruz”dedi.

Fatih Duman sözlerini şöyle tamamladı. “Bizim ROA bitkisel olarak amacımız öncelikle ülke insanımıza yeni bir istihdam oluşturmak. Sadece kullandığı, uygun fiyata aldığı kaliteli ürünleri etrafındaki herkese tavsiye ederek bir ek gelir sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Bunu iş olarak yapmak isteyenler ise hayallerinin tamamını gerçekleştirecek kadar büyük kazançlara ulaşabilirler.”