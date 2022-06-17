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Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak

17 Haziran 2022 Cuma 12:17
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayı lı Devlet Memurların Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvan, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 02.08.2022 — 05.08.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (saat 08:30 -16:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy-İstanbul adresindeki Kadıköy Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde kurulan başvuru merkezine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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