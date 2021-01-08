Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
447.412
DOLAR
7.3472
STERLİN
9.9833
EURO
8.9985
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Film plato alanı 10...
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü

Aydın'ın Çine ilesinde jandarma ekipleri, 84 kaçak göçmen, yakaladı. Umut tacirlerinin, kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat dolaştırıp, "İtalya'ya geldik" diyerek dağlık alana bıraktıkları ortaya çıktı.

08 Ocak 2021 Cuma 14:16
3 Okunma
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü

AYDIN - İtalya'ya gitme hayali kuran 84 kaçak göçmenin İstanbul'dan başlayan yolculuğu, Aydın'ın Çine ilçesinde son buldu. İddiaya göre, umut tacirleri, İstanbul'dan aldıkları kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat gezdirdi. Dün sabah ise, Çine'ye bağlı Akçova Mahallesi'ndeki zeytin ağaçları bulunan dağlık alanda "İtalya'ya geldik" diyerek, kamyondan indirdi. Kamyon hızla bögeden uzaklaşırken, kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, jandarmayı aradı.

Bölgeye gelen ekipler, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 göçmeni, jandarma karakoluna götürdü. Kaçak göçmenler, ifadelerinde kişi başı 1000 Euro'ya anlaştıkları kişiler tarafından İtalya'ya getirildikleri söylenilerek, zeytinlik alana bırakıldıklarını anlattılar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenlerİtalyaÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu’dan 'Boğaziçi Üniversitesi’ açıklaması
Bakan Soylu’dan 'Boğaziçi Üniversitesi’ açıklaması
Bakan Kurum: Doğamızı koruyacak adımları atacağız
Bakan Kurum: Doğamızı koruyacak adımları atacağız
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
''Suçluların İadesi Anlaşması veya Türk – Çin İttifakı Uygurların Yararına mı?''
''Suçluların İadesi Anlaşması veya Türk – Çin İttifakı Uygurların Yararına mı?''
Duygu Sarı Kadın Girişimciliği İnovasyon Ödülünü aldı
Duygu Sarı Kadın Girişimciliği İnovasyon Ödülünü aldı
Expo 2023'e katılacak ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı
Expo 2023'e katılacak ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı
Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Genç İş Adamı Umutcan Aksoy'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım
Genç İş Adamı Umutcan Aksoy'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım
Şırnak'a yurt dışından gelenlere, PCR testi zorunluluğu
Şırnak'a yurt dışından gelenlere, PCR testi zorunluluğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma